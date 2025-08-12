×
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin görüntüleri kamerada

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 20:52

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gemi kaptanı C.T. ile beraberindeki bir kişinin geminin demirlediği Kocaeli'deki limanda, geminin ön kısmına gelerek çarpma izi olduğu öne sürülen bölümü kontrol ettiği görülüyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan yat üreticisi Halit Yukay (43) kontrolündeki parçalanmış halde bulunan tekneye çarptığı ileri sürülen kuru yük gemisi "Arel 7" ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, gemi kaptanı C.T. ile beraberindeki bir kişinin geminin demirlediği Kocaeli'deki limanda, geminin ön kısmına gelerek çarpma izi olduğu öne sürülen bölümü kontrol ettiği yer alıyor.

Gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren "Marine Traffic" görüntülerinde de "Arel 7" yük gemisinin kazanın gerçekleştiği düşünülen bölgede manevra yaptığının gözlemlendiği öğrenildi.

Gemide boya izleri olduğu, bunların parçalanan tekneye ait olup olmadığı, yapılacak teknik inceleme sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili bölgeden geçen başka bir gemiden "Arel 7" adındaki gemi ile ilgili yapılan ihbar üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

