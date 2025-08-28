MSB kaynaklarından Halit Yukay açıklaması: Hassas bir çalışma yürütülüyor

Haberin Devamı

MSB kaynakları, Harp Okulları Mezuniyet Töreni’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Ağustos’taki yurt dışı seyahati nedeniyle ayrı ayrı değil, ortak bir törenle Kara Harp Okulu’nda yapılacağı söyledi.

Kaynaklar ayrıca, gündeme getirilen iddialarla ilgili şu cevapları verdi:

ÖĞRENCİLER TEDBİR AMAÇLI AKŞAMLARI OKULDAN UZAKLAŞTIRILIYORLAR MI?

“Mezun olacak ve törende görevli askeri öğrenciler 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu’na katılış yaptılar. 18-29 Ağustos tarihleri arasında planlanan provalar törenin icra edileceği saatte yapılıyor. Provalar sonrasında askeri öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak 19.00-23.30 saatleri arasında ihtiyacı olanlara günlük izin veriliyor. Dileyen dışarı çıkabilmekte, istirahat etmek isteyen de Harp Okulu’nda kalabiliyor.

TÖREN PROVALARININ 28 AĞUSTOS’TA BİTİRİLECEĞİ İDDİASI?

Provaların 28 Ağustos’ta sonlandırılıp teğmenlerin 30 Ağustos’a kadar okuldan uzaklaştırılmaları söz konusu olmayıp, 29 Ağustos günü genel prova icra edilecek. Yani 18-29 Ağustos tarihleri arasında provalar günlük olarak icra ediliyor.

TÖRENE KATILACAK AİLELER SINIRLANDIRILACAK MI?

Kara Harp Okulu tören alanının 4 bin olan kapasitesi yapılan genişletme çalışmaları ile 6 bine çıkartıldı. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu’ndan toplam 1405 askeri öğrenci mezun olacağından, kapasiteye uygun olarak her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verildi.

Davetli ailelerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması maksadıyla, davetli kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacak.

TÖREN SONRASI ÖĞRENCİLER AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜRÜLMEYECEK Mİ?

Tören bitiminde mezun olan teğmenlerin aileleri ile birlikte buluşma yerleri planlanmış ve bu yerler posterlerle süslendi. Aileler Teğmenlerle beraber fotoğraf çektirebilecek ve beraber vakit geçirebilecek. Ayrıca ailelere burada ikramlarda bulunulacak. Törene katılan ailelerin cep telefonları da teslim alınmayacak.

Ailelerin cep telefonlarının toplanacağı iddiaları doğru değil. Sonuç olarak, ortak tören olması sebebiyle yapılan ve törenin işleyişini kolaylaştıran düzenlemelerle ilgili yanlış ve eksik bilgiler içeren iddialar gerçeği yansıtmamakta, kasıtlı olarak paylaşılan bu hususlar kamuoyunu yanıltma ve TSK’nın itibarını zedeleme amacı taşımaktadır.”

SURİYE’DEKİ SON DURUM

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin ise şunları söyledi:

“Türkiye, Suriye'nin; toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan, bölücü unsurlara geçit vermeyen merkezi bir yönetim modeliyle istikrara kavuşacağına inanmaktadır. Suriye hükümeti ülkedeki her türlü etnik ve mezhepsel gruba eşit mesafede yaklaşma niyetiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır ve bu doğrultuda atılan her adım bölge barışına katkı sağlamaktadır. 13 Ağustos 2025 tarihinde Suriye ile imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ çerçevesinde, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamda, Suriye’nin talepleri doğrultusunda kurulması planlanan eğitim merkezleriyle ilgili olarak Türkiye gereken katkıyı sağlayacaktır.

Türkiye, Suriye Hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir.”

HALİT YUKAY’IN NAAŞININ DENİZİNDEN ÇIKARILMASI ÇALIŞMALARI

Bakanlık kaynakları, Marmara Denizi’nin 68 metre derinliğinde tespit edilen iş insanı Halit Yukay’ın naaşının çıkarılmasına ilişkin sorular üzerine, “Deniz Kuvvetlerimizin TCG IŞIN kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başladı. Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaşın yukarı çıkartılabilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir” dedi.

2 PKK’LI DAHA TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye dair şu bilgileri paylaştı:

“Son bir haftada; barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir. Suriye Harekât Alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 8 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu 556 kilometre olmuştur.”