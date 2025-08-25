Halit Yukay’ın cansız bedeni 68 m derinden ‘asansör’le çıkarılacak

Haberin Devamı

İŞİNSANI Halit Yukay, 4 Ağustos günü 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait ‘Graywolf’ isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay’ın yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos’ta 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.

19’UNCU GÜNDE BULUNDU

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarının 19’uncu gününde önceki gün Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldı.

İş insanının cansız bedeninin yeri Deniz Polisi’nin YanTaramalı Sonar (YTS) cihazıyla tespit edildi, sualtı

robotu (ROV) ile görüntülendi.

ERDEK AÇIKLARINDA...

Kaza kırımın olduğu bölgede, Erdek ilçesinin 7 mil açığında ve denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile Deniz Polisi tarafından tespit edilen Yukay’ın cenazesi ROV (İnsansız Sualtı Robotu) ile de görüntülendi. Cansız bedenin etrafında tekneye ait motorun plakaları ile botun parçaları da tespit edildi. Cansız bedeni deniz dibinden çıkarma çalışması cenaze bütünlüğünün bozulmaması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülecek. Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla sualtında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor. Ancak beden bütünlüğünün bozulmasından endişe edildiği için çalışmanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte yürütülmesi amaçlanıyor. Cesedin deniz altından ‘asansör’ sistemiyle çıkarılması planlanıyor.

DAHA ÖNCE DE KULLANILDI

15 Şubat’ta Bursa Karacabey açıklarında su alarak batan ve enkazı kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan ‘Batuhan A’ isimli yük gemisinin kayıp mürettebatının cansız bedenleri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları tarafından asansör sistemiyle deniz dibine inilerek çıkarılmıştı.

Halit Yukay’ın teknesinin parçaları deniz yüzeyinde bulunmuştu.

YÜK GEMİSİ ÇARPMIŞTI

Yukay’ın teknesine çarptığı öne sürülen ve ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova’da gözaltına alınıp yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

ROV CİHAZIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün botuyla açılan Deniz Polisi’nin Yan Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yerini tespit ettiği cansız beden, insansız sualtı robotuyla (ROV) görüntülendi. Dalgıç polis, “YTS cihazıyla bir parça tespit ettik bu koordinatta. Daha sonra ROV ile bölgede dalış gerçekleştirdik. Erdek Yarımadası’ndan 7 mil açıkta ROV cihazıyla kayıp Halit Yukay’ı polis dalgıç ekipleri ve Kıyı Emniyeti’nin desteğiyle bulduk. Bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

Dalgıçlar, ‘asansör kabini’ olarak adlandırılan aletle derine inip Yukay’ın bedenini yüzeye çıkaracak.

KIVANÇ TATLITUĞ ANBEAN TAKİP ETTİ

Halit Yukay’ın yakın dostu ve kaybolduğu gün de en son konuştuğu kişi olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, arama çalışmalarını 19 gün boyunca adım adım takip etmişti. Tatlıtuğ dün sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ve KIYEM4 botu mürettebatının kıymetli katkılarıyla Samsun, İzmir Yalova ve Çanakkale bölgelerinden gelip dahil olan Deniz Polisi ve Polis Kurbağa Adam ekiplerinin üstün gayretleri sonucunda arkadaşımız Halit Yukay’a dün (önceki gün) ulaşıldı. Bulunduğu derinlikten çıkarılabilmesi için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ekipleri gayretli çalışmalarına an itibarıyla devam etmektedir. Emeği geçen ve halihazırda devam etmekte olan bu süreçte Sahil Güvenlik, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ekiplerimize de sonsuz teşekkürler.”