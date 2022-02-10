Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Halit Yerebakan, 08.08.1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Amerika ve Türkiye’de ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 2000 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayıp başarı bursu ile 2006 yılında tıp eğitimini tamamladı.

Tıp fakültesine girdiği ilk yıl kalp-damar cerrahı olma hayalini kurmaya başlayan ve tüm eğitim dönemi boyunca kendisini bu branşta akademik olarak ilerlemeye adayan Halit Yerebakan, 2007 yılında girmiş olduğu Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda alanında tek tercih yaparak kazandığı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda ihtisas eğitimine başlamıştır.

Kalp cerrahisi konusunda tıp fakültesine başladığı günden itibaren merak ve heyacan duyan Halit Yerebakan, tüm eğitim yılları boyunca sırasıyla Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Columbia Üniversitesi New York Presbyterian Hastanesi ve Belçika’da OLV Ziekenhuis Hastanesi gibi dünyanın kalp ve damar cerrahisinde önde gelen merkezlerinde öğrencilik yıllarını stajer hekim olarak geçirmiş ve bilimsel yayınlarının yanı sıra sağlık iletişimi konusunda çalışmalarına öğrencilik yıllarında başlamıştır. Tıp Fakültesi’nin sonuna geldiğinde bir yol ayrımına gelen Yerebakan, Cenevre Üniversitesi kalp ve damar cerrahisi kliniğine asistan olarak ve New York Presbyterian Hastanesine ise kalp ve damar cerrahisi alanında kök hücre uygulamalarında araştırma görevlisi olarak kabul edilmiştir. Yurt dışında meslek hayatına başlamak yerine ülkemizde Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde kalp ve damar cerrahisi eğitimini almak üzere ihtisas programına başlamıştır.

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Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde 2008 yılında Prof. Dr. Süha Küçükaksu başkanlığında başlatılan kalp yetersizliği cerrahisi programında Prof. Dr. Süha Küçükaksu’nun asistanlığını yürüten Dr. Halit Yerebakan, bir Vakıf Hastanesi’nde uygulanan ilk kalp transpantasyonu ve İstanbul’da ilk kalp destek sistemleri uygulamalarında cerrahi ekip içerisinde yerini almıştır. İhtisası süresince çalıştığı tüm hocalarının desteği ile uzmanlık eğitimi devam ederken 2011 yılında kabul edildiği Columbia Universitesi College of Physicians and Surgeons Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına devam etmek üzere bağlı bulunduğu üniversiteden görevlendirilmiş, buradaki çalışmaları neticesinde ise dünyanın en büyük kalp nakli serisi üzerine yapmış olduğu tezi ile Mayıs 2012 yılında uzman olmuştur.

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Uzman olarak mesleğine adımını attığı ilk gün dünyanın en iyi kalp nakli eğitim merkezi Columbia Universitesi’nde kalp nakli araştırma ve koordinasyon ekibinde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Meslek hayatının daha ilk yıllarında olmasına rağmen tamamı uluslararası ve önemli kongrelerde sunulmuş 100’e yakın literatür çalışması bulunmaktadır. 2013 yılında kalp cerrahisi konusunda dünyanın en önemli derneği olan American Association of Thoracic Surgeons da tüm dünyada sadece 25 kalp cerrahının aday olduğu 2013 yılı Evarts Graham ödülüne Columbia Universitesi tarafından, çalışmaları göz önünde bulundurularak aday gösterilmiştir. 2011-2014 yılları arasındaki yoğun bilimsel çalışmaları sonucunda Tübitak’tan araştırma burs ödülü, American Heart Association araştırma ödülü, American Association of Thoracic Surgeons Öğrenci Programı ödülü ve ayrıca Columbia Üniversitesi Enstitü destekli araştırma projeleri fonu kapsamında 4 ayrı ödül almıştır. Bilimsel çalışmalarında daha meslek hayatının başında olmasına rağmen akademisyen indeksinde yükselmeye başlayan Yerebakan, 2017 yılının Mart ayında Türkiye’de girmiş olduğu doçentlik sınavını kazanarak Türkiye’nin en genç kalp cerrahisi doçentleri arasına adını yazdırmış ve öğretim üyesi olarak halen Yeditepe Üniversitesi’nde çalışmaktadır.

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Kalp cerrahisi dışında kendisini sağlık sisteminin ve toplumsal sağlığın geliştirilmesi çalışmalarına adayan Yerebakan, uluslararası kalite belgelendirme kuruluşlarından eğitim almış ve medikal cihaz üreten firmalarda kalite yönetim sistemi uygulamalarında baş denetçi olarak Auditor Training Institute tarafından sertifikalandırılmıştır. Tıbbi cihaz üretimi konusunda teknik uzmanlık deneyiminin yanı sıra ülkemizde Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanlığı Çalışma Hayatı Kurulu’nda görevlerde bulunmuştur. Halen aktif olarak Yeşilay Cemiyeti’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.