MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHalit Oflaz kimdir? Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
GeriGündem Halit Oflaz kimdir? Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 19.08.2020 - 07:19,Son Güncelleme:

Halit Oflaz kimdir? Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halit Oflaz kimdir? Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Halit Oflaz, Koronavirüs nedeniyle gördüğü tedaviye cevap veremeyerek hayatını kaybetti. Bir süredir tedbiren tedavi altında tutulan Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, 18 Ağustos akşamı vefat etti. Peki, Halit Oflaz kimdir nereli ve kaç yaşındaydı? İşte, gündeme gelen haberlerin ardından birçok kişinin biyografisini araştırdığı Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hakkında merak edilen detaylar

Halit Oflaz, 3 Ağustos 2020 tarihinde Koronavirüs'e yakalandığını duyurarak sosyal medya hesabı üzerinden dua istemişti. O günden bu yana tedavi altında tutulan Halit Oflaz, 18 Ağustos tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Halit Oflaz kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

HALİT OFLAZ KİMDİR?

Halit Oflaz, 1974 Çumra doğumludur. Konya Karatay Lisesi’nden sonra Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde ön lisansını ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başladı. 2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulunan Oflaz, evli ve dört çocuk babasıdır.

Halit Oflaz, 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Konya Çumra Belediye Başkanı oldu.

Halit Oflaz, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle