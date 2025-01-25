Halit Ergül’ün diğer oteline yönelik soruşturma başlatıldı: 11 kişi gözaltına alındı

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Bolu'da 78 kişinin öldüğü otel yangının ardından başlatılan soruşturma genişletildi. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort isimli oteline ilişkin de soruşturma başlatıldı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından Gazelle Otel ile ilgili soruşturmada Grand Otel muhasebe personeli Cemal Ö. ile Mehmet S., Gazelle Resort Genel Müdürü Ahmet D., Gazelle Resort teknik personeli Kadir Ç. ve Tahsin P., Grand Kartal Otel teknik personeli Murat D., Gürkan O., Bayram U. ve Bahadır B., Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim P. ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyenin arka kapısındaki otopark girişinden adliyeye alındı.

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CNN TÜRK HALİT ERGÜL'ÜN DİĞER OTELİNİ GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Kameraman Halil Kahraman da Bolu'da Grand Kartal otelin sahiplerinin diğer oteline girmişti.

Fulya Öztürk, "Bu otel Kartalkaya'da değil, Bolu'da merkezde. Facianın yaşandığı otelle arası yaklaşık 1 saat. Aynı otelin sahibinin diğer oteli. Yaklaşık 12-13 yıllık bir otel. Halil girip görüntüledi. Bir takım önlemler alınmış, ancak en önemli husus, yangın söndürme aparatı hiç yok otelde. Daha doğrusu, sadece restoranda olduğunu söylüyor otel çalışanı" ifadelerini kullanmıştı.

Halil Kahraman ise, "Biz o oda da gizli çekim yapmadık. Müşteri gibi, bir oda tutacağız gibi konuştuk. Resepsiyondaki görevliden, 'Ben buradaki yangın tedbirlerini, güvenlik tedbirlerini görmek ve müsaadenizle görüntü altına almak istiyorum. Bir sorun var mı?' diye sordum. Hayır dediler. Güvenlik sensörleri var ama bir yangın anında otomatik su fışkırtacak su atma sistemi yok. Odalarda, lobide, koridorlarda hiçbir yerde yok. Bunu sordum, "Sadece restoranımızda var" dediler. Sanırım komple ahşap bir otel" diye konuşmuştu.

BAKAN ERSOY: YAYININIZI İHBAR KABUL ETTİK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün akşam CNN Türk canlı yayınında yanan otelin sahibinin başka bir yerdeki otelindeki eksiklere ilişkin yapılan yayını ihbar kabul ettiklerini belirterek, süreci başlattıklarını kaydetti.

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Ersoy, "Yayınızı ihbar kabul edip, buranın iş yeri açma ruhsatının yenilenmesini talep ettik. Yenilenme sırasında zaten denetimden geçecek. Orası belediye mücavir alanındaysa belediye, yoksa İl Özel İdare gidecek, 'İş yeri açma ruhsatınızı yeniliyorum, belgelerinizi yeniden düzenleyin, güncelleyin.' diyecek. Zaten işletme ruhsatı güncellemek için itfaiye gitmek zorunda. Güncelleme için zaten kendisi itfaiyeye başvuru yapmak zorunda." ifadelerini kullandı.