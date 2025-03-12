Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan kamu davası açıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında "tanık" olarak alınan ifadelerinde yalan tanıklıkta bulundukları kaydedildi.

Ergenç ve Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.