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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan kamu davası açıldı

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#Halit Ergenç#Rıza Kocaoğlu#Kamu Davası
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğluna yalan tanıklık suçundan kamu davası açıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 13:11

Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan kamu davası açıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında "tanık" olarak alınan ifadelerinde yalan tanıklıkta bulundukları kaydedildi.

Ergenç ve Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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#Halit Ergenç#Rıza Kocaoğlu#Kamu Davası

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