Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na ceza ve erteleme

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Halit Ergenç’i ‘yalan tanıklık’ suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, Rıza Kocaoğlu’nu ise 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, her iki oyuncunun cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Halit Ergenç ile avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Halit Ergenç, “Tanık olarak ifademe başvuruldu. Ben yalan söylemedim. Görüşmemin olup olmadığı sorulmadı. Sorulsaydı sakınacağım bir şeyim yoktu. İçimdeki ‘keşke’lerden bir tanesi, keşke o dönem fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin karşı dava açsaydım. Çünkü akıl almaz iddialarda bulunuyorlardı. Oysa orada insan seli vardı. Sanki biz ön plandaymışız gibi olmuştu. Ben bana ne sorulduysa ona cevap verdim. Bana sorulduğunda ise görüşmem olmadığını ve irtibatımın bulunmadığını belirttim. Sonra bana Ayşe Barım ile ilgili soru soruldu. Ben Ayşe Barım ile onlarla ne görüşüp ne konuşacağını bilecek kadar tanışık değilim dedim. Herhangi bir kastımın mevcut olmaması ve suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatımı talep ediyorum” dedi. Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun avukatları da müvekkillerinin yalan beyanda bulunmadıklarını ve bu sebeple beraatlerine karar verilmesini istedi.

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‘YALAN SÖYLEDİM YANİ’

Mahkeme kararının ardından moralinin bozulduğu görülen oyuncu Halit Ergenç, hâkime “Yalan söyledim yani?” dedi. Mahkeme hâkimi de Ergenç’e “İsterseniz karara itiraz edebilirsiniz” diye cevap verdi. Ergenç de “İtiraz edeceğiz” diye konuştu.