Halit dedeyi ağlatanlar utanın

Eskişehir’de yaşayan Melike Sarıtaş (18), dedesi Halit Aydoğan (74) ile birlikte 14 yıldır topladıkları plastik mavi kapaklarla aldıkları tekerlekli sandalyeleri 500’ün üzerindeki engelli bireye ulaştırdı. Eskişehir’in yanı sıra sosyal medya üzerinden Türkiye’nin birçok şehrinden de kargo yoluyla destek alan dede-torunun açtığı sosyal medyadaki ‘dedetorunmavikapak’ hesapları ise 100 binin üzerinde takipçisiyle büyük destek görüyor. Dede ve torunun merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’ndeki evlerinin önünde çevreden ve kargo ile gelen yaklaşık 30 çuvaldaki 160 kilo ağırlığındaki kapaklar kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce çalındı.

Halit Aydoğan ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş, çuvalların yerinde olmadığını fark ederek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne başvurdu. Kısa sürede gelen ekipler, evin önünde ve çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaparak hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

Halit Aydoğan, engellilere tekerlekli sandalye almak için topladıkları kapakların yerinde olmadığını görünce gözyaşlarına hâkim olamadı.

BİR SANDALYE DEĞERİNDE

Çalınan kapaklarla en azından bir engelliye tekerlekli sandalye alınabileceğini ifade eden Aydoğan, “Emek Mahallesi’nden beni çağırdılar. Ben oraya kapakları almaya gittim. Bir araba dolusu kapak doldurdum. 160 kilo civarında bir kapaktı. Getirdim buraya koydum, torunumu çağırdım. Torunumla resmini çektik, torunum gitti. 5 dakika geçmedi, ‘şu kapakları içeri alayım’ dedim. Bir baktım ne kapak var, ne bir şey. Bu sokaktan gelmiş değildir bu. O kapaklarla 1 tekerlekli sandalye alma gücüne sahiptim. Ben kapakların gittiğine üzülmüyorum. Bir engelli kardeşimizin yüzünü güldüremediğim için üzülüyorum. İnşallah bulunur, bir engelli kardeşimin yüzü güler” dedi.

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