Halisdemir’in mezarını ziyaret eden Aksakallı: Bu ülkede Ömerler bitmez

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ANKARA’DA 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cüler Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmeye çalışırken koruma astsubayı Ömer Halisdemir’e, darbeciler tarafından Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan 1’inci Özel Kuvvet Tugayı Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi’nin karargâha girmeden öldürülmesini emreden Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, hain girişimin 8’inci yıl dönümünde Niğde’ye gitti. Aksakallı, darbenin seyrini değiştiren ancak darbeci askerler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir’in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etti.

ÜLKESİ İÇİN ŞEHİT OLDU

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Zekai Aksakallı, ihanet şebekelerinin Türkiye’nin istikbaline ihanet edişinin üzerinden 8 yıl geçtiğine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Ülkesinin ikbali ve istiklali için şehadete yürüyen Ömer Halisdemir’in de 8’inci şehadet yılı. Tüm dünya şunu bilmeli ki, bu ülkede Ömerler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz. Dışarıdaki ihanet şebekelerinin, uzantılarının hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım. Bu uğurda şehadete uğrayan nice Ömerler yetiştiren milletin evlatları onlar. Tekrar şehadetini kutluyorum, Ömer’imin. Ülkemizin milli birliği, bağımsızlığı için şehadete uğrayan tüm şehitlerimizi de minnetle, rahmetle anıyorum.”

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KÜÇÜK ÖMER HALİS’LE SOHBET

Baba Hasan Hüseyin Halisdemir’le dua eden Zekai Aksakallı, darbenin ardından doğan ve Ömer Halis adı verilen küçük bir çocukla da sohbet etti.

ZİYARETÇİ AKINI

Şehit Ömer Halisdemir’in mezarında her yıl olduğu gibi bu sene de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Halisdemir’in kabri başında gözyaşı döküp dua etti.

ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde halk demokrasiye canı pahasına sahip çıktı. O karanlık gecede 251 vatandaşımız şehit, 2 bin 149 kişi ise gazi oldu. Dün hem 15 Temmuz şehitleri hem de bu vatan için toprağa düşen tüm şehitler anıldı. Şehitlikler, şehit yakınlarının ve vatandaşların ziyaretçi akınına uğradı.

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MİLLETİN ZAFERİNİN 8’İNCİ YILI

Darbecilere karşı 15 Temmuz’da müthiş bir direniş gösteren Türk milleti, şehitlerini anarken demokrasi zaferinin sekizinci yıl dönümünü de kutladı. Galata Kulesi “15 Temmuz” logosu ve “15 Temmuz Milletin Zaferi” yazısıyla aydınlatıldı. Dağların zirvesinden göklere kadar her yer Türk bayraklarıyla süslendi. Niğde’deki Aladağlarda ve Kapadokya’da sıcak hava balonlarıyla Türk bayrakları açıldı.