Halime'den çok acı haber! Yüzmek için göle girmişti...

Eğirdir Gölü'nün Altınkum Mahallesi'nde bulunan plajdaki bungalov evlere ailesiyle konaklamak için gelen Halime Elma, saat 03.00 sıralarında göle girdi. Ailesi, bir süre sonra Halime Elma'nın gözden kaybolduğunu fark etti. Aile kendi imkanlarıyla Halime Elmayı bularak sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Halime Elma’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Halime Elma, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



Isparta’dan, 2 çocuğu ve 3 yakınıyla gelen Halime Elma'nın alkol aldığı, daha sonra girdiği suda dengesini kaybederek düştüğü ve boğulduğu öne sürüldü.



Savcılık talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara