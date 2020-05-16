Halime İsminin Anlamı Nedir? Halime Ne Demek?

Türkçe olarak ele alındığı zaman halime ismi, ‘yumuşak huylu ve sert olmayan’ anlamları üzerinden ele alınmaktadır. Herhangi birine karşı zarif davranan ve kibar kişi şeklinde de ifade etmek mümkün.

Halime İsminin Anlamı

Halime adı hem okunuşu açısından naif bir tını sunuyor hem de anlamı ile de hoş bir karşılık sağlıyor. Türkiye'deki karşılığı yumuşak huylu ya da sert olmayan kişi şeklinde anlatılmaktadır. Herhangi birine ya da birilerine karşı fazla kızamayan ve her daim naif, kibar davranan insan şeklinde anlatılabilir.

Bu isim aynı zamanda İslami açıdan da çok önemli bir yere sahip. Peygamberimizin (s.a.s.) sütannelerinden biri olduğu bilinmektedir. Bu özelliği ile beraber pek çok ebeveyn tarafından kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Eski zamanlarda daha yaygın kullanılan bu isim günümüzde yeniden popüler olmaya başladı.

Eğer minik yavrunuz adına bir isim arıyorsanız Halime ismini güzel anlamı ile beraber ele alabilirsiniz. Sadece güzel anlamı değil aynı zamanda İslami açıdan da ifadesi üzerinden değerlendirmek mümkün. Tek başına kullanılabilmesi ile beraber farklı isimler üzerinden de güzel bir uyum sağlayabilirsiniz.