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Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 23.09.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Halil Sezai soruşturmasında yeni gelişme! Avukatları itiraz etti

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Halil Sezai soruşturmasında yeni gelişme! Avukatları itiraz etti
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Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatları, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Tuzla'da geçtiğimiz hafta komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe ile başvuran Sezai'nin avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler. Mahkemenin, avukatların dilekçesini inceledikten sonra tutukluluğun devamı ya da şüphelinin tahliyesine karar vermesi bekleniyor.

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