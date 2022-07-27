Halil İnalcık İstanbul'un kapısında anıldı

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Sultanbeyli Belediyesi’nin organize ettiği program öncesinde gençler, Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Fatih Camisi haziresinde bulunan kabrini ziyaret etti. Ardından Aydos Kalesi’nde anma programı gerçekleşti.

Anma programında konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu “Halil İnalcık ömrü boyunca belgelere dayalı, Osmanlı tarihini dünya tarihinin bir parçası yapmak için çalışan büyük bir tarihçimizdi. Özellikle yurtdışında yazdığı eserler dünya tarihi içinde Osmanlı tarihinin yer almasını sağladı. Mekânı cennet olsun diyoruz, Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.