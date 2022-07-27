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Halil İnalcık İstanbul'un kapısında anıldı

#Halil İnalcık#İstanbul#Osmanlı Tarihi
Halil İnalcık İstanbulun kapısında anıldı

Osmanlı tarihi alanında hem Türkiye’de hem dünyada ilk akla gelen isimlerden biri olan ‘Tarihçilerin Kutbu’ unvanıyla bilinen Prof. Dr. Halil İnalcık, ömrüne 25’ten fazla kitap, 300’ü aşkın makale sığdırdı. 25 Temmuz 2016’da Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının 6. yıldönümünde ‘İstanbul’un Kapısı’ olarak tabir ettiği Aydos Kalesi’nde gençlerin katıldığı programla anıldı.

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Sultanbeyli Belediyesi’nin organize ettiği program öncesinde gençler, Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Fatih Camisi haziresinde bulunan kabrini ziyaret etti. Ardından Aydos Kalesi’nde anma programı gerçekleşti.

Halil İnalcık İstanbulun kapısında anıldı


‘BÜYÜK BİR TARİHÇİYDİ’

Anma programında konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu “Halil İnalcık ömrü boyunca belgelere dayalı, Osmanlı tarihini dünya tarihinin bir parçası yapmak için çalışan büyük bir tarihçimizdi. Özellikle yurtdışında yazdığı eserler dünya tarihi içinde Osmanlı tarihinin yer almasını sağladı. Mekânı cennet olsun diyoruz, Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

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#Halil İnalcık#İstanbul#Osmanlı Tarihi

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