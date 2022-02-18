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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! 2 kişi daha gözaltına alındı

#Halil Falyalı#Cinayet#Gözaltı
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme 2 kişi daha gözaltına alındı

KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylece 8'e yükseldi.

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Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da Celal B. ve Metin S. isimli kişiler gözaltına alındı.

Daha önce Mustafa Söylemez ile kardeşi Faysal Söylemez'in aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyet müdürlüğündeki sorguları sürüyor.

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NE OLMUŞTU?

Girne’de sahibi olduğu Les Ambassadeurs Hotel’den Çatalköy’e giden Falyalı’nın aracı evinin yakınında 20 Temmuz Caddesi üzerinde çapraz ateşe tutulmuştu. Otomatik silahlarla açılan ateşte, Falyalı’nın şoförü Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Başından ve vücudundan çok sayıda kurşun yarası alan Falyalı kaldırıldığı Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

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