Halil Falyalı cinayetinde sıcak gelişme! Mustafa Söylemez'in kıyafetleri bulundu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı tedirgin eden açıklama Haber vermeden işgal edebilirDünyayı tedirgin eden açıklama! 'Haber vermeden işgal edebilir'#NATO
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacakKritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak?#MERKEZ Bankası
Akılalmaz hata... Altın madalya kaçınca spiker çok şaşırdı Beyni mi donduAkılalmaz hata... Altın madalya kaçınca spiker çok şaşırdı! 'Beyni mi dondu!'#Pekin 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1-2 ay içinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: 1-2 ay içinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Bakan Bilginden maaş düzenlemesi mesajı 3600 ek göstergede önemli gelişme..Son dakika... Bakan Bilgin'den maaş düzenlemesi mesajı! 3600 ek göstergede önemli gelişme..#Vedat Bilgin
Kar yağışı yurda dönüyor Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladıKar yağışı yurda dönüyor! Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladı#Kar
Çebiden Sancaka Şenol Güneş tepkisi Montella Trabzonspora, Balotelli Juventusa...Çebi'den Sancak'a Şenol Güneş tepkisi! 'Montella Trabzonspor'a, Balotelli Juventus'a...'#Beşiktaş
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Talep yağdı... Önemli uyarı Gözle anlaşılmıyor... Özel cihazlarla tespit ediliyorTalep yağdı... Önemli uyarı! Gözle anlaşılmıyor... Özel cihazlarla tespit ediliyor#Pırlanta
Halyna Hutchinsin ailesi, Alec Baldwine dava açtıHalyna Hutchins'in ailesi, Alec Baldwin'e dava açtı#Alec Baldwin
2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu#New York
4 aylık hamile Hazalı vahşice katleden caniden skandal sözler4 aylık hamile Hazal'ı vahşice katleden caniden skandal sözler!#Balıkesir
Çiçekçi Sabuncakis’e tazminat şokuÇiçekçi Sabuncakis’e tazminat şoku#Çiçekçi Sabuncakis
Zenginlere özenip mağazalardan kıyafet çalardı: Yaşadığı kısacık aşkı paranın kapısını açtıZenginlere özenip mağazalardan kıyafet çalardı: Yaşadığı kısacık aşkı "paranın" kapısını açtı#Julia Fox
Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlarSonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar#İngiliz Kraliyet Ailesi
HABERLERGündem Haberleri

Halil Falyalı cinayetinde sıcak gelişme! Mustafa Söylemez'in kıyafetleri bulundu

#Halil Falyalı#KKTC#Mustafa Söylemez
Halil Falyalı cinayetinde sıcak gelişme Mustafa Söylemezin kıyafetleri bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şüpheli Mustafa Söylemez’in giydiği kıyafetlerin de bulunduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırı hakkında mahkemeye tespit edilen bulgular ile ilgili bilgi veren polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetlerin de bulunduğu soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, ele geçirilen üç silahın da saldırıda kullanıldığını ve bulunan tabancalardan birinin balistik incelemeler sonucunda Ankara’da bir şahsın yaralanması olayında da kullanıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis ayrıca, olayda tutuklanan zanlıların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara’ya gönderildiğini ve Mustafa Söylemez’in olay yerinden kaçarken bıraktığı mont ve ayakkabısının da bulunduğunu açıkladı.

"80 KAMERA KAYDI İNCELEMEYE ALINDI''

Polis, olayla ilgili 300’den fazla kişi ile görüşüldüğünü, yaklaşık 100 kişinin ifadesinin alındığını, zanlıların kaçtığı bölgelerden ise 80 kamera kaydı toplandığını bildirdi. Polis ayrıca, KKTC Kent Güvenlik Sisteminden (KGS) alınan görüntülerle ilgili incelemelerin sürdüğünü, olayda kullanılan 2 adet araç ve 2 şahıs hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Girne Kaza Mahkemesi, gözaltında bulunan ve bugün mahkemeye çıkarılan zanlılar V.S. ve M.Ç.’nin soruşturma amaçlı 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildiğini duyurdu.

Gözden Kaçmasın

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme... Faysal Söylemez de gözaltına alındıHalil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme... Faysal Söylemez de gözaltına alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Halil Falyalı#KKTC#Mustafa Söylemez

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme