Halil Falyalı cinayetinde 2 şüpheli için ek gözaltı süresi

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Kıbrıs'ta işlenen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz cumartesi akşamı da Mustafa Söylemez’in Ağabeyi Faysal Söylemez ve 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Gözaltına alınan Faysal Söylemez ve Cengiz Şener Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Faysal Söylemez ve Cengiz Şener ek gözaltı süresi için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.