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Halil Falyalı cinayeti davasında karar açıklandı: Mustafa Söylemez'e 2 kez müebbet hapis cezası

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#Halil Falyalı#Cinayet#KKTC
Halil Falyalı cinayeti davasında karar açıklandı: Mustafa Söylemeze 2 kez müebbet hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 14:51

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında Mehmet Faysal Söylemez ile Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.

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İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında tutuklu sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Abdurrahim Çelik getirildiler. Mustafa Söylemez'in de bulunduğu bazı sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Özge Falyalı'nın avukatı da duruşmaya katıldı.

Mahkemenin kısa kararı şöyle; Mahkeme, sanık Mehmet Faysal Söylemez'in "Tasarlayarak iki kez adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı vererek tahliyesine karar verdi.

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Sanık Mustafa Söylemez hakkında ise "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan beraatine ve bu suçtan tahliyesine karar veren heyet, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ı öldürmek suçlarından "Tasarlayarak kasten öldürme " suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına hükmetti.

Sanık Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız hakkında da Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a yönelik öldürme suçlarından dolayı "Tasarlayarak adam öldürmeye yardım" suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay hapis cezası olmak üzere toplam 25'er yıl hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Tüm sanıklar hakkında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise beraat kararı verildi. Sanık Metin Süs hakkında üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık Cemil Önal hakkında "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan 2 kez ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan hakkındaki davanın ayrılmasına hükmetti.

 

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#Halil Falyalı#Cinayet#KKTC

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