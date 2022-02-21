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Halil Falyalı cinayeti; 5 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

#Halil Falyalı#Cinayet#KKTC
Halil Falyalı cinayeti; 5 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık söylemez kardeşlerin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 3 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi.

 

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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin yaklaşık 8 saat süren ifadeleri 7 savcı tarafından alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanma talebiyle, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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