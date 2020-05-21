Halife Hafter kimdir? Halife Hafter'in biyografisi

Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, son günlerde en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Basında yer alan haberlerin ardından Halife Hafter'in kim olduğunu merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Halife Hafter hakkında merak edilenler...

Halife Hafter, 1943 yılında Bingazi’nin güneyindeki Ecdebiye kasabasında doğdu. Hafter, Libya’da hala etkinliğini sürdüren ve devrik lider Albay Muammer Kaddafi’nin de memleketi olan Sirte kentindeki Fercani kabilesine mensup.

Sovyetler Birliği'nde askeri eğitim aldı ve Libya Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. 1969'da Kral İdris'in Muammer Kaddafi tarafından devrilmesinde görev aldı. 1986 yılında Fransa'nın desteklediği Çad kuvvetlerine yenilip ve 300 askeri ile esir olunca Muammer Kaddafi tarafından hain ilan edildi.

ABD'ye kaçtıktan sonra tutuklandıysa da 1990 yılında CIA ile anlaşma yaparak serbest kaldı. 2011 yılında Kaddafi karşıtı gösterilerin artması ile birlikte Libya'ya geri döndü. Kaddafi'nin devrilmesinin ardından 2 yıl yargılandıysa da davası sonuçlanmadı.

Haftar, 2011 Libya İç Savaşı'nda Kaddafi'yi deviren güçlerde üst düzey bir görev üstlendi. 2014 yılında Genel Ulusal Kongresi (GNC) görev süresine göre iktidardan vazgeçmeyi reddettiğinde Libya Ordusu komutanı oldu.