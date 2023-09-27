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Halıdaki cesedin sırrı çözüldü

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#İSTANBUL#Pendik#Cinayet
Halıdaki cesedin sırrı çözüldü
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 07:00

İSTANBUL Pendik’te önceki gün 22.45 sıralarında bir kamyonetten sokağa bırakılan halının içinden Umidillo Mirmahkhmudov’un cesedi çıktı.

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Kamyonet şoförü halıyı kendisine Abdulboriy M.’nin taşıttığını söyledi. Abdulboriy M., Umidillo Mirmahkhmudov’un boşandığı eşiyle birlikte yaşıyordu. Abdulboriy M. vebirlikte yaşadığı Umidillo Mirmahkhmudov’un eski eşi Mukhtasarkhon M. ile 3 akrabaları gözaltına alındı.

ÖNCE STREÇ FİLME SARMIŞ

Abdulboriy M. polisteki sorgusunda cinayeti tüm detaylarıyla şöyle anlattı: “Boşandığı eşiyle birlikte yaşıyordum. Bu ilişkiyi bir türlü kabul etmedi. Sürekli tehdit ediyordu. 23 Eylül günü de çocuklarını görme bahanesiyle eve geldi. Aramızda tartışma çıktı. Ardından olay gerçekleşti. Öldüğünü anlayınca önce streç filme ardından halıya sardım. Ardından akrabamı aradım. Kamyonetle sanayide çalıştığım dükkâna cesedi götürdük. Bir gece orada kaldı. Daha sonra bir başka nakliyeci ile cesedi götürüp yol kenarına attık.”

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, Umidillo Mirmahkhmudov’un boşandığı eşinden olan 3 çocuğu devlet korumasına alındı.

m Çetin AYDIN / İSTANBUL

 

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#İSTANBUL#Pendik#Cinayet

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