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Haliç’teki çatışmanın altından Daltonlar çıktı

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#Haliç#Silahlı Çatışma #Daltonlar
Haliç’teki çatışmanın altından Daltonlar çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 07:00

Haliç Köprüsü girişinde bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların, İtalya’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’la bağlantılı olduğu ve Daltonlar Çetesi operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıkları ortaya çıktı

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İstanbul’da Haliç Köprüsü’nün girişinde, Cumali Aslan’ın (34) da içinde olduğu 09 AGM 821 plakalı otomobile dün saat 06.30 sıralarında plakasız bir otomobildeki kişiler tarafından Kalaşnikof tüfekle ateş açıldı. Diğer otomobildekiler de ateşe ateşle karşılık verdi. Cumali Aslan’ın içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çarparak dururken, saldırganlar da 50 metre ileride otomobillerini terk ederek kaçtı.

Saldırıda Cumali Aslan hayatını kaybetti, ön sağ koltukta oturan bir kişi de yaralandı. Esenler’deki evine giderken yolda saldırıya uğradığı öğrenilen Cumali Aslan’ın 20 gün önce cezaevinden çıktığı ve 2 yaşında bir oğlu olduğu kaydedildi.

SALDIRGANLAR TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri olay yerinde 41 boş kovan buldu. 2 saat boyunca Haliç Köprüsü’nün Edirne istikametindeki orta yol trafiğe kapatıldı. İl belirlemeye göre, saldırıyı gerçekleştirenler Doğukan K. ve Özgür Y.’ydi. İki saldırgan, İtalya’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’la bağlantılıydı ve Daltonlar Çetesi operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı. Doğukan K. yaralı halde yakalanırken, Özgür Y.’nin ise arandığı öğrenildi.

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#Haliç#Silahlı Çatışma #Daltonlar

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