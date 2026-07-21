Haliç'te tur teknesinden düşerek hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı... Düşme anı kamerada

İstanbul'da 32 yaşındaki gemi personeli Yasin Konya, Haliç’te tur teknesinden düşerek hayatını kaybetmişti. Yasin Konya'nın denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düştü. Yasin Konya'nın cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucu bulundu.
DÜŞME ANI KAMERADA
Görüntülerde, teknede telefonla konuşan Konya'nın denize düştüğü anlar yer aldı.