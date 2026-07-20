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Haliç’te tur teknesi köprüye çarptı: Denize düşen personelin cansız bedeni bulundu! Tekne felaketinin görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Tekne Kazası#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 09:09

Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düştü. Denizde arama çalışmaları başlatan ekipler Konya'nın cesedini buldu. Tur teknesinin köprü ayağına çarpma anı ve Yasin Konya'nın denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili gözaltına alınan Tekne kaptanı Mehmet P. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki ‘Hero’ isimli tur teknesi Haliç’ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı.

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Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü.

Haliç’te tur teknesi köprüye çarptı: Denize düşen personelin cansız bedeni bulundu Tekne felaketinin görüntüleri ortaya çıktı

PERSONELİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda Yasin Konya’nın cesedine ulaşıldı. Konya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haliç’te tur teknesi köprüye çarptı: Denize düşen personelin cansız bedeni bulundu Tekne felaketinin görüntüleri ortaya çıktı

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan tur teknesinin köprünün ayağına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekne köprü ayağına çarparken, Yasin Konya'nın düştüğü anlar yer aldı.

Haliç’te tur teknesi köprüye çarptı: Denize düşen personelin cansız bedeni bulundu Tekne felaketinin görüntüleri ortaya çıktı

TEKNE KAPTANI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan ‘Hero’ isimli tur teknesinin kaptanı Mehmet P. dün gözaltına alınmıştı. Mehmet P., sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Haliç’te tur teknesi köprüye çarptı: Denize düşen personelin cansız bedeni bulundu Tekne felaketinin görüntüleri ortaya çıktı

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#İstanbul#Tekne Kazası#Güvenlik Kamerası

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