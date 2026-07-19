HaliÃ§â€™te tur teknesi kÃ¶prÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±! Personelin cansÄ±z bedeni bulundu

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Olay, saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda Fatih AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Mehmet P. yÃ¶netimindeki â€˜Heroâ€™ isimli tur teknesi HaliÃ§â€™ten EminÃ¶nÃ¼ istikametine ilerlemeye baÅŸladÄ±.
Tekne AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n altÄ±ndan geÃ§tiÄŸi sÄ±rada manevra yapamadÄ±; ardÄ±ndan da iskele kÄ±smÄ±ndan kÃ¶prÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle teknenin baÅŸ kÄ±smÄ±nda bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize dÃ¼ÅŸtÃ¼.
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PERSONELÄ°N CESEDÄ° BULUNDU
Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleriyle Sahil GÃ¼venlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize dÃ¼ÅŸen gemi personelini bulmak iÃ§in bÃ¶lgede su Ã¼stÃ¼ ve su altÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalarda Yasin Konyaâ€™nÄ±n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Konya'nÄ±n cenazesi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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