×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLARRESMÄ° Ä°LANLARSON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

HaliÃ§â€™te tur teknesi kÃ¶prÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±! Personelin cansÄ±z bedeni bulundu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#HALÄ°Ç#Ä°STANBUL#POLÄ°S
HaliÃ§â€™te tur teknesi kÃ¶prÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ± Personelin cansÄ±z bedeni bulundu
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 15:35

Ä°stanbul HaliÃ§â€™te AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n altÄ±ndan geÃ§iÅŸ yaparken kÃ¶prÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize dÃ¼ÅŸtÃ¼. Denizde arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatan ekipler Konya'nÄ±n cansÄ±z bedenini buldu. Cenaze, Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin
GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun.
Googleâ€™da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin DevamÄ±

Olay, saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda Fatih AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Mehmet P. yÃ¶netimindeki â€˜Heroâ€™ isimli tur teknesi HaliÃ§â€™ten EminÃ¶nÃ¼ istikametine ilerlemeye baÅŸladÄ±.

Tekne AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n altÄ±ndan geÃ§tiÄŸi sÄ±rada manevra yapamadÄ±; ardÄ±ndan da iskele kÄ±smÄ±ndan kÃ¶prÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle teknenin baÅŸ kÄ±smÄ±nda bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Â

HaliÃ§â€™te tur teknesi kÃ¶prÃ¼ ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ± Personelin cansÄ±z bedeni bulundu

PERSONELÄ°N CESEDÄ° BULUNDU

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleriyle Sahil GÃ¼venlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize dÃ¼ÅŸen gemi personelini bulmak iÃ§in bÃ¶lgede su Ã¼stÃ¼ ve su altÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalarda Yasin Konyaâ€™nÄ±n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Konya'nÄ±n cenazesi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Â 

Gözden KaçmasÄ±nAhbap DerneÄŸi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±: OÄŸuzhan UÄŸurun emniyetteki ifadesine baÅŸlandÄ±Ahbap DerneÄŸi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±: OÄŸuzhan UÄŸur'un emniyetteki ifadesine baÅŸlandÄ±Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#HALÄ°Ç#Ä°STANBUL#POLÄ°S

BAKMADAN GEÇME!