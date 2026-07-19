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Haliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı! Personel denize düştü

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#HALİÇ#İSTANBUL#POLİS
Haliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı Personel denize düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 15:35

İstanbul Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek Haliç’e düştü. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında personele henüz ulaşılamazken, su üstü ve su altındaki arama çalışmaları sürüyor.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki ‘Hero’ isimli tur teknesi Haliç’ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek Haliç'e düştü.

Haliç’te tur teknesi köprü ayağına çarptı Personel denize düştü

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda Yasin Konya’ya henüz ulaşılamazken, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme Sahil Güvenlik ekiplerince sürdürülüyor. (DHA)

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#HALİÇ#İSTANBUL#POLİS

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