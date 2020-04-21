MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHaliç’te trafik yoğunluğu görüntülendi
GeriGündem Haliç’te trafik yoğunluğu görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

Haliç’te trafik yoğunluğu görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haliç’te trafik yoğunluğu görüntülendi
Abone Olgoogle-news

İstanbul’da sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen birçok vatandaş yollara dökülürken Haliç’te oluşan trafik yoğunluğu kameralara yansıdı.

İstanbul’da sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen birçok vatandaş yollara döküldü. Kimi vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanırken kimi vatandaşlar da araçlarıyla yola çıktı. Sabah saatlerinde Haliç’te oluşan trafik yoğunluğu ise kameralara yansıdı. Görüntülerle oluşan trafik yoğunluğu da gözler önüne serildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle