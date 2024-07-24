Haliç'te özçekim yaparken denize düşmüştü... Genç kızdan acı haber

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İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak isterken denize düşmüştü. Seyir halinde olan bir teknede kızın üzerinden geçmişti.

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Başka bir teknin kaptanı tarafından kurtarılan Kaya, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti. Öte yandan Kaya'nın İstanbul Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.