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Haliç'te özçekim yaparken denize düşmüştü... Genç kızdan acı haber

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#İstanbul#Haliç#İstanbul Haberleri
Haliçte özçekim yaparken denize düşmüştü... Genç kızdan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 09:28

İstanbul Haliç Metro Köprüsü'nde özçekim yaptığı sırada denize düşen ve üzerinden tekne geçen Nalan Kaya isimli genç kız, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak isterken denize düşmüştü. Seyir halinde olan bir teknede kızın üzerinden geçmişti.

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Haliçte özçekim yaparken denize düşmüştü... Genç kızdan acı haber

Başka bir teknin kaptanı tarafından kurtarılan Kaya, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti. Öte yandan Kaya'nın İstanbul Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

Haliçte özçekim yaparken denize düşmüştü... Genç kızdan acı haber

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#İstanbul#Haliç#İstanbul Haberleri

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