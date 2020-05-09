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İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Haliç'te motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

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Haliç'te motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
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İstanbul'da bir motosikletli, hem kendini hem trafiği tehlikeye sokacak şekilde motosiklet üzerinde yüz üstü uzanarak yolculuk yaptı. Yürekleri ağza getiren yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler trafikte seyir halinde bir araçtan dün saat 19.00 sıralarından Haliç Köprüsü üzerinde çekildi. D - 100 Karayolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan motosikletin sürücüsü, hem kendini hem trafiği tehlikeye sokacak şekilde yolculuk yaptı. Motosikleti üzerinde yüz üstü uzanarak bir süre yolculuk yapan sürücü yürekleri ağza getirdi.

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