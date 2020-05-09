Haliç'te motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Görüntüler trafikte seyir halinde bir araçtan dün saat 19.00 sıralarından Haliç Köprüsü üzerinde çekildi. D - 100 Karayolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan motosikletin sürücüsü, hem kendini hem trafiği tehlikeye sokacak şekilde yolculuk yaptı. Motosikleti üzerinde yüz üstü uzanarak bir süre yolculuk yapan sürücü yürekleri ağza getirdi.