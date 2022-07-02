Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Haliç'te metrobüste yangın! Yolcular tahliye edildi

#Haliç Köprüsü#Metrobüs#Yangın

Haliç Köprüsünde metrobüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haberin Devamı

Haliç köprüsü üzerinde seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmı aniden alev aldı. Yolcular son anda metrobüsten indirilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle Haliç Köprüsünde trafik oluşurken, ekiplerin çalışması drone ile görüntülendi.

Haliçte metrobüste yangın Yolcular tahliye edildi

Beyoğlu Haliç Köprüsü’nde 09.30 sularında Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde bulunan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü kapıları açıp yolcuları son anda indirdi. Kısa sürede büyüyen yangın metrobüsün motor kısmını tamamen kapladı. Alevlerin yükseldiği metrobüse itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken Haliç köprüsü üzerinden çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Metrobüs, çekici yardımıyla çekilirken oluşan trafik dron ile görüntülendi.

Haberin Devamı

Haliçte metrobüste yangın Yolcular tahliye edildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haliç Köprüsü#Metrobüs#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

#Rota
Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

#Kiralık Ev
Son dakika... Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... İşte yeni asgari ücretle değişenler

Son dakika... Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... İşte yeni asgari ücretle değişenler

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

#Rota
Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

#Kiralık Ev
Son dakika... Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... İşte yeni asgari ücretle değişenler

Son dakika... Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... İşte yeni asgari ücretle değişenler

#Asgari Ücret