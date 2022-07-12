Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Haliç’te ilginç anlar! Can simidinden ve dalgıçtan “imdat” diyerek kaçtı

#İstanbul#Haliç#Deniz

Haliç’te denize giren bir vatandaş, sudan çıkmayınca tekneler sahile yanaşamadı. Karaya çıkmamakta direnen şahıs, kendisini çıkartmaya gelen dalgıç polisten ve can simidinden “imdat” diyerek kaçtı. İlginç olay kameralara yansırken dalgıç tarafından güçlükle karaya çıkartılan şahıs, su yuttuğu için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 sıralarında Haliç Fatih Eminönü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş suya girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra gelen tur tekneleri sahile yanaşmayınca görevliler şahsı uyardı. Uyarıları dikkate almaya şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı tekne, şahsın boğulduğunu zannederek ona can simidi attı.

Haliç’te ilginç anlar Can simidinden ve dalgıçtan “imdat” diyerek kaçtı

HEM “İMDAT” DİYE BAĞIRDI HEM DE DALGIÇTAN KAÇTI

Ancak şahıs simitten ve polis teknesinden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine suya inen “balık adam” diye tabir edilen dalgıç polis, şahsı karaya çıkartmak için çalışmalara başladı. Ancak şahıs bu kez de “imdat” diyerek dalgıç polisten kaçmaya çalıştı.
Haliç’te ilginç anlar Can simidinden ve dalgıçtan “imdat” diyerek kaçtı
Suda bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs polis tarafından karaya çıkartıldı. Su yuttuğu öğrenilen şahıs ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Haliç’te ilginç anlar Can simidinden ve dalgıçtan “imdat” diyerek kaçtı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Haliç#Deniz

BAKMADAN GEÇME!

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini
Tam bitti derken kötü haber... Bilim insanlarından BA.2.75 uyarısı

Tam bitti derken kötü haber... Bilim insanlarından BA.2.75 uyarısı

#BA 2.75
Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası

BAKMADAN GEÇME!

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini
Tam bitti derken kötü haber... Bilim insanlarından BA.2.75 uyarısı

Tam bitti derken kötü haber... Bilim insanlarından BA.2.75 uyarısı

#BA 2.75
Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası