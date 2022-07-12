Haliç’te ilginç anlar! Can simidinden ve dalgıçtan “imdat” diyerek kaçtı

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 sıralarında Haliç Fatih Eminönü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş suya girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra gelen tur tekneleri sahile yanaşmayınca görevliler şahsı uyardı. Uyarıları dikkate almaya şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı tekne, şahsın boğulduğunu zannederek ona can simidi attı.

