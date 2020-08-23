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Ersan SAN-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.08.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu

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Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu
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İstanbul Haliç'te fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi çevredekiler kurtardı.

Mostafa Huseyni adlı Suriyeli, saat 15.00 sıralarından Haliç sahilde cep telefonu ile Haliç’in fotoğraflarını çekerken denize düştü. Bir kişinin suda çırpındığını gören çevredeki bazı gençler hemen suya atladı. Suda çırpınırken koluna bağlanan kemer ile kıyıya çıkartılan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan polis ekipleri yaptı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.

Suriyeli genci kurtarmak için denize atlayanlardan Afganistanlı Hacı El Mahmut, "Herkes bağırıyordu, denizde bir kişiyi görünce hemen denize atladım, çıkarttım” dedi.

Haliçte fotoğraf çekerken boğuluyordu

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