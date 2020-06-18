Haliç'te dikkat çeken görüntüler

Haliç'in dibi balçıkla kaplıydı. Kameraya yansıyan görüntüde görüş mesafesi 2 metreye kadar düşüyordu.

O görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Öztürk yorumladı.

Prof. Dr. Öztürk, ‘’İlk etaptaki görüntü bize şunu veriyor, burada ciddi miktarda katı madde, bulanıklık ve diğer olaylar sebebiyle, ortamın kirlendiği görülüyor. İncelemeler Haliç’te çamur taraması tekniğine uygun yapılmamış olabilir. İkincisi Alibeyköy ve Kağıthane’de derelerin yoluyla kirli atık sular gelebilir. Üçüncüsü de Boğaz’da gelen 11 milyon metreküp taze suyun çeşitli nedenlerle engellenmiş olabilir. Haliç’e taze suyun girmesi gerekiyor.’’dedi.