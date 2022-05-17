Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Haliç’te can pazarı! Deniz polisi kurtardı, arkadaşlarından 'pes' dedirten sözler...

#İstanbul#Haliç#Deniz Polisi

İstanbul'da 16 yaşında bir genç, Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken dengesini kaybederek denize düştü. Suda çırpınan ve karaya çıkamayan genci o esnada devriye seyreden deniz polisi kurtardı. Hareketli anlar kameralara yansırken, gencin arkadaşlarının “saçın bozuldu” diyerek dalga geçmesi “pes” dedirtti.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Azapkapı Haliç kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki Bedri Y. arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısına geldi. Bir süre sonra gençler kendi aralarında şakalaşmaya başladı. O esnada dengesini kaybeden Bedri Y. suya düştü.

İşte Fotoğrafları

Haliç’te can pazarı: Suya düşen genci deniz polisi kurtardıHaliç’te can pazarı: Suya düşen genci deniz polisi kurtardıHaberin Tüm Görselleri

DENİZ POLİSİ SUDAKİ GENCİ KURTARDI

Neye uğradığını şaşıran genç, denizde çırpınmaya başladı. Bir süre sonra Haliç’te devriye seyreden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, genci fark ederek yanına yaklaştı. Ona önce halat atan deniz polisi, tutmasını sağladıktan sonra yaptığı çalışma sonucunda gence sudan çıkarttı. Bota konulan genç ardından Fatih Balat tarafına götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haliç’te can pazarı Deniz polisi kurtardı, arkadaşlarından pes dedirten sözler...

Haberin Devamı

“SAÇIN BOZULDU” DİYEREK DALGA GEÇTİ

Öte yandan yaşananlar ise gencin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç, deniz polisi tarafından kurtarılmak istenildiği esnada arkadaşlarının “saçın bozuldu” demesi “pes” dedirtti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Haliç’te can pazarı Deniz polisi kurtardı, arkadaşlarından pes dedirten sözler...

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Haliç#Deniz Polisi

BAKMADAN GEÇME!

Adı Mutlu ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

Adı 'Mutlu' ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

#HAPPY
Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...

Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku! ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...'

#Teknoloji
Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske

BAKMADAN GEÇME!

Adı Mutlu ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

Adı 'Mutlu' ama kendisi çok mutsuz... Bu dünyanın en yalnız filinin çarpıcı hikayesi

#HAPPY
Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...

Android telefonlara ‘Truva atı’ şoku! ‘Şimdi hedef mesajlarınızı okumak...'

#Teknoloji
Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske