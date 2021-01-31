Haliç’te can pazarı
İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde önceki gün 17.15 sıralarında demir korkuluklara çıkan Fatih K. denize atladı.
Suya batıp çıkan gencin su üstünde çırpındığını gören metrodaki güvenlik görevlileri köprü üstünden can simidi attı. Olayı gören Hasan Mutlu ise teknesiyle gencin yanına gitti.
Kaptan tekneye böyle çekti
Mehmet Tekin ile birlikte Fatih K.’yı tekneye çeken kaptan Hasan Mutlu, soğuk sudan sağ olarak çıkardıkları genci battaniyeye sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi, Fatih K.’yı bota alarak tedavisi için hastaneye götürdü. O anlar teknedeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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