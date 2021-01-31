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Gündem
Zeki GÜNAL / DHA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Haliç’te can pazarı

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Haliç’te can pazarı
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İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde önceki gün 17.15 sıralarında demir korkuluklara çıkan Fatih K. denize atladı.

Suya batıp çıkan gencin su üstünde çırpındığını gören metrodaki güvenlik görevlileri köprü üstünden can simidi attı. Olayı gören Hasan Mutlu ise teknesiyle gencin yanına gitti.

Haliç’te can pazarı

Kaptan tekneye böyle çekti

Mehmet Tekin ile birlikte Fatih K.’yı tekneye çeken kaptan Hasan Mutlu, soğuk sudan sağ olarak çıkardıkları genci battaniyeye sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi, Fatih K.’yı bota alarak tedavisi için hastaneye götürdü. O anlar teknedeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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