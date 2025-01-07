Haliç’te 2025’inci vaftiz

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HIRİSTİYAN inancına göre Hz. İsa’nın vaftiz edilişinin 2025’inci yıldönümünde dün Fener Rum Patrikhanesi’nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Sabah 09.00’da başlayan törende dualar edildi. Ziyarete gelenler mum yakıp ayine katıldı.

DENİZDEN HAÇ ÇIKARMA

Yaklaşık 4 saatlik ayinin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile beraberindeki heyet kortej halinde Haliç sahiline yürüdü. Patrik Bartholomeos, Haliç’te denize haç attı. Onlarca kişi denize atlarken, haçı Basilis Konstantinidis çıkardı. Çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ilgiyle izlenen haç çıkarma töreni havadan da görüntülendi. Haliç’le eşzamanlı olarak diğer ilçelerde de haç çıkarma töreni gerçekleşti.