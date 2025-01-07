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Haliç’te 2025’inci vaftiz

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#Fener Rum Patrikhanesi#Haliç#Haç Çıkarma Töreni
Haliç’te 2025’inci vaftiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 07:00

Hz. İsa’nın vaftiz edilişinin 2025’inci yıldönümü nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen ayinin ardından Haliç’te haç çıkarma töreni yapıldı.

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HIRİSTİYAN inancına göre Hz. İsa’nın vaftiz edilişinin 2025’inci yıldönümünde dün Fener Rum Patrikhanesi’nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Sabah 09.00’da başlayan törende dualar edildi. Ziyarete gelenler mum yakıp ayine katıldı.

Haliç’te 2025’inci vaftiz

DENİZDEN HAÇ ÇIKARMA

Yaklaşık 4 saatlik ayinin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile beraberindeki heyet kortej halinde Haliç sahiline yürüdü. Patrik Bartholomeos, Haliç’te denize haç attı. Onlarca kişi denize atlarken, haçı Basilis Konstantinidis çıkardı. Çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ilgiyle izlenen haç çıkarma töreni havadan da görüntülendi. Haliç’le eşzamanlı olarak diğer ilçelerde de haç çıkarma töreni gerçekleşti. 

 

 

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#Fener Rum Patrikhanesi#Haliç#Haç Çıkarma Töreni

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