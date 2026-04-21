Haliç’e yeni pencere açılıyor

Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 07:00

İçinden deniz geçen, yedi tepeli şehir olarak bilinen ve dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olarak 2025’te 19 milyona yakın turist ağırlayan İstanbul, yakında yeni bir seyir terasına kavuşacak.

Fatih Belediyesi tarafından yürütülen ‘Yavuz Sultan Selim Seyir Terası Projesi’nde uygulamalar, bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde titizlikle yürütülüyor.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın Hürriyet’e verdiği bilgeye göre, toplamda 7 bin 128 metrekarelik bir alanı kapsayan proje, iki etap halinde gerçekleştirilecek. İlk etapta 3 bin 239 metrekarelik, ikinci etapta ise 3 bin 889 metrekarelik alan yeniden düzenlenecek. Proje kapsamında sosyal tesisler, kent amfisi, oyun alanları, meydan, piknik alanları, seyir terası ve çeşitli oturma alanları yer alacak. Böylece farklı yaş gruplarına hitap eden çok yönlü bir kullanım alanı oluşturulması amaçlanıyor.

