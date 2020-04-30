Haliç tramvayı yıl sonu açılıyor
İnşaatına 2016 yılında başlanan Alibeyköy–Eminönü tramvay hattının, Cibali-Alibeyköy arası Aralık 2020’de açılıyor.
Zeminde yaşanan çökme nedeniyle 1.3 kilometrelik bölümünde yeniden çalışma yapılan hatta incelemede bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin’den bilgi aldı. Alpkökin, çökmeler nedeniyle 6 kilometrelik hat boyunca yaklaşık 250 adet kazık çakılacağı belirtip, “Aslında bitmiş bir projeydi. Kazıklarla beraber üstyapı imalatını yıl sonuna kadar bitirmek istiyoruz. Şu an için Cibali-Alibeyköy arasını Aralık 2020’de açma hedefimiz var” dedi.
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