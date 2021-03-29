Haliç Tersanesi'nde bağlı olan gemide yangın

Haliç Tersanesi’nde bağlı bulunan Alaeddin Yavaşca gemisinin elektrik panosunda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine tersaneye Beyoğlu, Fatih ve Şişli itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Gemide soğutma çalışması yapan ekipler olay yerinden ayrıldı.

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