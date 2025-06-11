Haliç Metro Köprüsü'nde korku dolu anlar! Demirlerden sarktı, ikna edilerek kurtarıldı

Haberin Devamı

Olay, 9 Haziran Pazartesi saat 19.30 sıralarında Fatih Haliç Metro Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, köprünün altındaki demirlerden sarkmaya başladı. Kadının demirlerden sarktığını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kadını ikna etmeye çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri ise kadının düşme ihtimaline karşılık beklemeye başladı.

İKNA EDİLİNCE VATANDAŞLAR ALKIŞLADI

Bir süre sonra polis ekipleri tarafından ikna edilen kadın, köprünün yürüyüş yoluna çıkarıldı. Kadının ikna edildiğini gören vatandaşlar ise alkış tuttu.

Kadın emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.