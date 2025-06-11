×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Haliç Metro Köprüsü'nde korku dolu anlar! Demirlerden sarktı, ikna edilerek kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Haliç Metro Köprüsü#İntihar Girişimi
Haliç Metro Köprüsünde korku dolu anlar Demirlerden sarktı, ikna edilerek kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 17:28

İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü'nün altında bulunan demirlerden sarkan kadın ekipleri harekete geçirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde önlem aldığı olayda kadın, polis tarafından ikna edilerek kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken vatandaşlar kadının kurtarılması üzerine alkış tuttu.

Haberin Devamı

Olay, 9 Haziran Pazartesi saat 19.30 sıralarında Fatih Haliç Metro Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, köprünün altındaki demirlerden sarkmaya başladı. Kadının demirlerden sarktığını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kadını ikna etmeye çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri ise kadının düşme ihtimaline karşılık beklemeye başladı.

Haliç Metro Köprüsünde korku dolu anlar Demirlerden sarktı, ikna edilerek kurtarıldı

İKNA EDİLİNCE VATANDAŞLAR ALKIŞLADI

Bir süre sonra polis ekipleri tarafından ikna edilen kadın, köprünün yürüyüş yoluna çıkarıldı. Kadının ikna edildiğini gören vatandaşlar ise alkış tuttu.

Kadın emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haliç Metro Köprüsünde korku dolu anlar Demirlerden sarktı, ikna edilerek kurtarıldı


Gözden KaçmasınAvcılarda korku dolu anlar: Beton blok röportaj sırasında düştüAvcılar'da korku dolu anlar: Beton blok röportaj sırasında düştüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Haliç Metro Köprüsü#İntihar Girişimi

BAKMADAN GEÇME!