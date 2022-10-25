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Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı! Taksim-Yenikapı arasında seferler durdu

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#Metro#İstanbul#Yenikapı
Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı Taksim-Yenikapı arasında seferler durdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 10:55

BEYOĞLU'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.

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Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti.

Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı Taksim-Yenikapı arasında seferler durdu


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#Metro#İstanbul#Yenikapı

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