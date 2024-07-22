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Haliç Metro Köprüsü'nde selfie korkunç sonla bitti! Denize düştü ardından tekne çarptı

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#Haliç Metro Köprüsü#Haliç#Köprü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 10:26

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim(selfie) yaptığı esnada metrelerce yükseklikten denize düştü. Nalan Kaya denizdeyken seyir halinde olan bir tekne çarptı. Hastaneye kaldırılan Nalan Kaya'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç Metro Köprüsü'nde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak istedi. O esnada genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

SELFİE ÇEKERKEN DÜŞTÜ, TEKNE ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Nalan Kaya'nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, teknenin üstüne doğru seyrettiğini görünce çığlık atmaya başladı. Ancak tekne kızın üstünden geçerek yoluna devam etti. Ardından denizdeki baygın kızın yanına gelen başka bir teknedekiler, Nalan Kaya'yı çıkartarak kalp masajı yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ Mİ KAZA MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Nalan Kaya ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaya'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayın intihar girişimi mi yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.

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#Haliç Metro Köprüsü#Haliç#Köprü

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