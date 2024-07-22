Haliç Metro Köprüsü'nde selfie korkunç sonla bitti! Denize düştü ardından tekne çarptı

Haberin Devamı

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç Metro Köprüsü'nde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak istedi. O esnada genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

SELFİE ÇEKERKEN DÜŞTÜ, TEKNE ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Nalan Kaya'nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, teknenin üstüne doğru seyrettiğini görünce çığlık atmaya başladı. Ancak tekne kızın üstünden geçerek yoluna devam etti. Ardından denizdeki baygın kızın yanına gelen başka bir teknedekiler, Nalan Kaya'yı çıkartarak kalp masajı yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ Mİ KAZA MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Nalan Kaya ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaya'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayın intihar girişimi mi yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.