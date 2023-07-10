Haliç metro köprüsü altında trafo patladı

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Beyoğlu’nda bulunan Haliç Metro Köprüsü’nün altındaki elektrik trafosunda dün akşam saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Elektrik trafosunda yaşanan patlamaların ardından şiddetlenen yangının ardından dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. Çevrede bulunan vatandaşlar patlamalardan tedirgin olurken, hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Elektrik trafosunda çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.