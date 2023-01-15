Haliç kültür rotası oluyor: ‘Fenerli Beyler’ sanata açıldı

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İstanbul’un bellki de en güzel mahallelerinden biridir Fener. Yüzyıllara meydan okuyarak ayakta kalmış evlerinin bazıları, bir kısmı yok olmuş İstanbul’un Haliç surlarına dayanmıştır. Fenerli Beyler olarak bilinen evler, İBB tarafından restore edilerek yeniden hayata döndü. Evlerin son halini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, rehber eşliğinde Cibalikapı’dan Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi’ne kadar düzenledikleri turla anlattı.

CENEVİZ’İN KUŞLARI

Rotadaki ilk durak, İstanbul’un çok katmanlı kültürel mirasının önemli yapılarından olan bir Ceneviz evi. Bina, Vahap Avşar’ın Ömür Tamirhanesi başlıklı sergisiyle kapılarını açtı. Sergi adını, Vahap Avşar’ın babası Mehmet Ali Avşar’ın bütün hayatını ev gereçleri onararak geçirdiği dükkânı Ömür Tamirhanesi’nden almış. Sergide en büyük rolü ise demans hastası Mehmet Ali Avşar oynamış. Mehmet Ali Avşar’ın çizdiği kuşları, oğlu ferforje metal heykellere dönüştürmüş. Turun ikinci durağı ise sırtını Haliç surlarına yapıştırmış olan, kemer köşelerinde lale desenleri bulunan, baca ve süslemeleriyle dikkat çeken bina. Burada da Fatih Alkan’ın Devinen Devrim isimli sergisi var.