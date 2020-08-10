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Murat SOLAK- Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 09:08,Son Güncelleme:

Haliç Köprüsü'ndeki ikinci etap çalışmaları trafiği kilitledi

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Haliç Köprüsü'ndeki ikinci etap çalışmaları trafiği kilitledi
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Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu Ayvansaray geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının ikinci etabı hafta sonu başladı. Haftanın ilk gününde bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nda Edirnekapı ve Haliç Köprüsü girişi arasında trafik yoğunlaştı.

 

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