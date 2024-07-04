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Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

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#İstanbul#Haliç Köprüsü#Trafik
Haliç Köprüsünde trafik yoğunluğu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 09:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç orta köprünün Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı. Kapanan yol nedeniyle D-100 Karayolu'nda başlayan trafik yoğunluğu Bahçelievler'e kadar uzandı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması dün akşam saat 23.00'da başlatıldı. Çalışmalar kapsamında metrobüs yolunun da bulunduğu orta köprü Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler, D-100 Karayolu'na yerleştirilen trafik işaret levhaları ve ışıklı dubalarla Haliç Köprüsü yan yola yönlendirildi.

Haliç Köprüsünde trafik yoğunluğu

İşine gitmek isteyen İstanbullular, kapanan orta şerit nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı. Haliç Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu, Bahçelievler'e kadar uzandı. Sabah saatlerinden itibaren Haliç Köprüsü ve yakınlarında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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Haliç Köprüsünde trafik yoğunluğu

Haliç Köprüsü'ndeki çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

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#İstanbul#Haliç Köprüsü#Trafik

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