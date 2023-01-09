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Haliç Köprüsü'nde kaza: Otomobil takla atıp ters döndü

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#Kaza#Trafik Kazası#Haliç Köprüsü
Haliç Köprüsünde kaza: Otomobil takla atıp ters döndü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 08:12

Haliç Köprüsü üzerinde ticari panelvan araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak ters döndü.

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Kaza, E-5 Haliç Köprüsü üzeri Mecidiyeköy istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BMZ 781 plakalı ticari panelvan araç ile sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 01 ADL 54 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü.

Haliç Köprüsünde kaza: Otomobil takla atıp ters döndü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de otomobil ve ticari panelvanın içindeki vatandaşların durumlarını kontrol etti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde tedavi edildi.

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Kazada takla atan otomobil kullanılamaz hale gelirken E-5 Halıcıoğlu mevkii Mecidiyeköy istikametinde yoğun trafik oluştu.

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#Kaza#Trafik Kazası#Haliç Köprüsü

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