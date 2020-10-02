Haliç Köprüsü'nde kahreden kaza: Araçtan yola fırlayan çocuğun feci ölümü

Kaza saat 04.00 sıralarında Haliç Köprüsü üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 BZ 1643 plakalı hafif ticari araç, köprü üzerinde giderken plakası alınamayan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Araç sürücüsü, kendisini sıkıştıran otomobile vurmamak için aniden manevra yaptı ve aracı savrulmaya başladı. Bu sırada aracın arka tarafında oturan çocuk, açılan arka kapıdan yola fırladı. Yol kenarındaki çelik halatlara çarpan erkek çocuk olay yerinde öldü, araç içinde sıkışan iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

ANNE KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEDİ

Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koştu. Bu sırada yerde çocuğunun cesedini gören anne köprüden atlamak istedi. İddiaya göre korkuluklara çıkmaya çalışan anneyi vatandaşlar güçlükle engelledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sinir krizleri geçiren ve hafif yaralı olan anneyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araç içinde sıkışan bir kişi ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun cesedi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri hafif ticari aracı sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olduktan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yaptıkları çalışma ile kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

''ÇOCUK ARKA CAMDAN FIRLADI''

Kazayı gören başka bir sürücü kaza ile ilgili; “Önümüzde oldu kaza. Beyaz bir otomobil aracı sıkıştırdı. Adam da kaçacak yeri olmadığı için sağa sola savrulduktan sonra çocuk arkadan düştü. Ondan sonra zaten olanlar oldu. Sağa sola savrulmanın etkisiyle, bayağı da hızlıydı zaten çocuk da arka camdan fırladı. Olaya birebir şahit oldum. Vuran adam da kaçtı zaten” şeklinde konuştu.

Kazayı haber alıp olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü üzeri Edirne istikametinde trafik aralıklarla tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın ve hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.