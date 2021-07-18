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Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 18.07.2021 - 09:45 | Son Güncelleme:

Haliç Köprüsü'nde ilginç görüntü

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Haliç Köprüsü'nde ilginç görüntü

İstanbul'da Haliç Köprüsü kaza yapan otomobili gören diğer sürücüler, yüzlerce metre geri geri giderek, diğer şeritlere geçti. Sürücülerin geri geri giderek oluşturduğu trafik kameralara yansıdı.

Haliç Köprüsü Cevizlibağ istikametinde saat 08.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yan döndü.

Haliç Köprüsünde ilginç görüntü



Araçtaki 3 kişi kazayı yara almadan atlatırken otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle bir şerit kullanılamazken yoğunluk nedeniyle trafikte beklemek istemeyen diğer sürücüler araçları ile yüzlerce metre geri geri giderek başka yola girdiler. Sürücülerin toplu halde araçları ile tersine trafik oluşturmaları kameralara yansıdı.

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