Haliç çatışmasına organize baskını

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Araçtakiler saldırganlara karşılık verince çatışma çıktı. Saldırıda 20 gün önce cezaevinden çıkan Cumali Aslan hayatını kaybetti. Terk edilmiş haldeki bir araçta Doğukan K. yaralı bulundu ve kalaşnikof ele geçti. Hastanede tedaviye alınan Doğukan K.’nin 2 hafta önce Anucurlar, Gündoğmuş ve Daltonlar çetelerine yönelik operasyonda gözaltına alındığı anlaşılınca soruşturmayı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. 3 çeteye yönelik yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Aramalarda kalaşnikof, 10 tabanca, 1 kilo eroin ve 163 mermi ele geçti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 25 kişi serbest kaldı. Bazıları hakkında ev hapsi kararı verildi.