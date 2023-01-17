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Haliç çatışmasına organize baskını

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#Haliç#Çatışması#Organize Suçlarla Mücadele
Haliç çatışmasına organize baskını
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 07:00

İstanbul’da Haliç Köprüsü girişinde geçen cuma sabahı 06.30 sıralarında seyir halindeki bir otomobile plakasız bir araçtan ateş açıldı.

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Araçtakiler saldırganlara karşılık verince çatışma çıktı. Saldırıda 20 gün önce cezaevinden çıkan Cumali Aslan hayatını kaybetti. Terk edilmiş haldeki bir araçta Doğukan K. yaralı bulundu ve kalaşnikof ele geçti. Hastanede tedaviye alınan Doğukan K.’nin 2 hafta önce Anucurlar, Gündoğmuş ve Daltonlar çetelerine yönelik operasyonda gözaltına alındığı anlaşılınca soruşturmayı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. 3 çeteye yönelik yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Aramalarda kalaşnikof, 10 tabanca, 1 kilo eroin ve 163 mermi ele geçti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 25 kişi serbest kaldı. Bazıları hakkında ev hapsi kararı verildi. 

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#Haliç#Çatışması#Organize Suçlarla Mücadele

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